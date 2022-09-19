В Україні випало по коліна снігу: опубліковано фото заметів

В Україні 18 вересня випав перший сніг у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський, а станом на сьогодні, 19 вересня, заметіль продовжується - сніговий покрив місцями сягає до 40 сантиметрів, інформує Апостроф.

Про це повідомили в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості.

У понеділок вранці на горі Піп Іван Чорногірський спостерігалася хмарна погода з обмеженою видимістю через справжню заметіль: сніг продовжує падати, а схили обледеніли за температури -3 градуси. Також дме південно-західний вітер 11-12 м/с.

У переметах зафіксували 40 сантиметрів снігового покриву, а на інших ділянках близько 5-10 см снігу на високогір'ї.

У зв'язку з таким раннім випадінням снігу дехто з українців вже буквально готує лижі, щоб вирушити кататися на Говерлу.

, то завтра може пробувати на Говерлу з лижами запхатися", - написав один із коментаторів.


Ліза Бровко, Апостроф





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