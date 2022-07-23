До +39 градусів та мінімум опадів: у суботу в Україні очікується максимальне "пекло" - карта

У суботу, 23 липня, в Україні очікується надзвичайно спекотна погода в західних областях, а також у частині північних та південних регіонів. Стовпчик термометра показуватиме в тіні до +39 градусів, інформує Апостроф.

Про це свідчить прогноз погоди на метеорологічному сайті Ventusky.

Карта температури повітря

Карта температури на 23 липня

Початок передостанніх вихідних у липні запам'ятається пекельною спекою! У західних областях температура повітря коливатиметься від +31 до +39 градусів.

Також спекотна погода прогнозується у північних та південних областях, де протягом дня стовпчик термометра не опуститься нижча +27 градусів. Це стосується й центральних областей, де місцями температура сягатиме +30, а десь тільки +25 градусів.

Водночас у східних регіонах денна температура залишиться в межах +19+25 градусів - спека поки що не дісталася туди. Така комфортна температура спричинена ще й тим, що весь день на сході країни йтимуть дощі.


Ліза Бровко, Апостроф





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