Спека в Україні ослабне, але не для всіх: названо області, де погода змилостивиться

В Україні панує спека, але мешканцям деяких областей на вихідних пощастить трохи більше, ніж іншим – замість +32 буде до +28.

Як повідомляє відомий синоптик Наталка Діденко, другий день липня, субота, обіцяє високу температуру повітря - передбачається до +32 градуси.

Але все ж трохи свіжіше буде на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Луганщині, Донеччині. Там температура буде від +24 до +28 градусів.

«І також нарешті спека послабне на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківській області, очікується +27+30 градусів. Вітер буде південно-східний, на Лівобережжі - північно-східний, помірний, у східних областях та в Приазов'ї можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду», - повідомила синоптик.

Що ж стосується дощів, в більшості областей вони малоймовірні. Лише в західній частині України місцями пройдуть короткочасні, з грозами та подекуди з градом.

На киян та гостей столиці 2 липня очікує сонячна суха погода з максимальною температурою повітря близько +28, +29 градусів.

«Загалом найближчими днями у Києві переважатиме помірна спека, до +28+32 градусів. Зниження температури повітря очікується після Івана, з 8-го липня, десь до +23+27 градусів», - повідомила Діденко.

Крім того синоптик, враховуючи, що багато українців зараз перебуває у Польщі попередила, що, завтра, 2-го липня, Польщу перетинатиме (поступово з заходу на схід) атмосферний фронт, який принесе короткочасні грозові дощі і, головне, послаблення спеки.

Температура повітря знизиться практично повсюди до +21+28 градусів. Контрасти в зоні фронту очікуються значними, до 15-20 градусів, тому подекуди можливі шквали та сильні зливи, - повідомила Діденко.