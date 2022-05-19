Пес Патрон в вышиванке поздравил украинцев и передал привет коту Степану: фото

В День вышиванки свои лучшие национальные наряды надевают не только знаменитые артисты, но и пушистые украинцы. Пес Патрон, который помогает саперам в разминировании территорий, сменил свой именной бронежилет на стильную сорочку с красным орнаментом, информирует Апостроф.

Фотографии в крошечной вышитой рубашке джек-рассел-терьер опубликовал в своем Instagram. Патрон поздравил украинцев с праздником и признался, что для него вышиванка - не просто праздничная рубашка.

Фото: instagram.com/patron_dsns

"Это не просто праздничная рубашка. Каждая вышиванка имеет важный месседж, который и не прочтешь, но когда смотришь на него – все почему-то понятно. Я не умею читать по узорам, но надеюсь, что моя вышиванка о мире и мужестве", - написал героический песик.

Фото: instagram.com/patron_dsns

Также Патрон передал привет коту Степану и поздравил его с победой на World Influencers and Bloggers Awards 2022. Пушистик из Харькова получил премию блогеров и помог собрать средства для помощи украинским детям, которые пострадали от роSSийской агрессии.

"Степан, поздравляю тебя с победой! Дашь понюхать награду, когда вернешься в Украину? А я познакомлю тебя со своим котом Томом. Он от тебя в восторге", - написал Патрон.

Фото: instagram.com/patron_dsns

Патрон живет и работает на Черниговщине в подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Милый двухлетний пес обучен искать неразорвавшиеся мины, гранаты, снаряды и другие взрывчатки. С начала войны смелый малыш нашел и сообщил о более ста взрывоопасных предметах.

Четверолапый помощник саперов стал настоящим фронтовым героем, интернет-звездой и любимцем детей и взрослых. О храбром песике снимают сюжеты, его рисуют художники, а недавно Патрон получил награду от Владимира Зеленского.

Фото: instagram.com/patron_dsns


Наталья Лавринец, Апостроф

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