LocalBitcoins та Blockchain припинять обслуговування росіян

Користувачів припинять обслуговувати через санкції ЄС.

LocalBitcoins та Blockchain припинять обслуговування росіян
Росіян відключили від популярного криптогаманця
© depositphotos/leolintang

Російських користувачів P2P-платформи LocalBitcoins та оператора криптовалютних гаманців Blockchain.com припинять обслуговувати через санкції. Користувачі вже отримали відповідні повідомлення про припинення надання їм послуг у зв'язку із запровадженням нових санкцій ЄС.

Blockchain.com надала можливість виведення депозитів до 27 жовтня, після чого заблокує акаунти. Нарахування винагород уже призупинено, але їхній поточний баланс може бути виведений до моменту блокування.

У LocalBitcoins не уточнили конкретних термінів запровадження обмежень, проте зазначили, що громадяни та резиденти ЄЕЗ чи Швейцарії зможуть продовжувати користуватися послугами платформи.


Артем Руденко, ZN.ua





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