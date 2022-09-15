2022-09-15
Хакери атакували сайт ОДКБ: він не працює вже другий день
Відповідальність за злом взяли він кілька кіберугрупувань, інформує
Хакери зламали сайт ОДКБ© unsplash/nahelabdlhadi
Декілька угруповань хакерів, відомих своєю боротьбою проти кремлівського режиму, взяли на себе відповідальність за злам сайту ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). Атаку на ресурс було здійснено ввечері 13 вересня, про неї
Там зазначили, що частково доступ до сайту було відновлено вранці 14 вересня, водночас на момент написання новини ресурс залишався недоступним.
Фаїна Вауліна, ZN.ua