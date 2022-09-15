Хакери атакували сайт ОДКБ: він не працює вже другий день

Декілька угруповань хакерів, відомих своєю боротьбою проти кремлівського режиму, взяли на себе відповідальність за злам сайту ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). Атаку на ресурс було здійснено ввечері 13 вересня, про неї повідомила прес-служба організації.

Там зазначили, що частково доступ до сайту було відновлено вранці 14 вересня, водночас на момент написання новини ресурс залишався недоступним.