СБУ ліквідувала «армію ботів» у майже сім тисяч акаунтів

Правоохоронці ліквідували дві ботоферми: на Київщині та в Одесі. Про це повідомляє прес-служба СБУ .

За даними слідства, «Армію ботів» у майже сім тисяч акаунтів використовували для:

дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;

виправдання збройної агресії РФ;

розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

У столиці, за даними СБУ , ботоферму на п’ять тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний житель Запорізької області.

Він обслуговував представників піар-підрозділів політичних партій і громадян Росії, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

На Одещині ботоферму організували четверо місцевих мешканців. Вони займались створенням та просуванням акаунтів у соцмережах і месенджерах. А потім використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів.