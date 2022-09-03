СБУ ліквідувала «армію ботів» у майже сім тисяч акаунтів

Ботоферми працювали в Одесі та Києві

СБУ ліквідувала «армію ботів» у майже сім тисяч акаунтів
У Києві та Одесі працювала ботоферма РФ
© СБУ

Правоохоронці ліквідували дві ботоферми: на Київщині та в Одесі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, «Армію ботів» у майже сім тисяч акаунтів використовували для:

  • дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;
  • виправдання збройної агресії РФ;
  • розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

У столиці, за даними СБУ, ботоферму на п’ять тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний житель Запорізької області.

Він обслуговував представників піар-підрозділів політичних партій і громадян Росії, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

На Одещині ботоферму організували четверо місцевих мешканців. Вони займались створенням та просуванням акаунтів у соцмережах і месенджерах. А потім використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів.


Артем Руденко, ZN.ua





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