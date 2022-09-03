СБУ ліквідувала «армію ботів» у майже сім тисяч акаунтів
Ботоферми працювали в Одесі та Києві
Правоохоронці ліквідували дві ботоферми: на Київщині та в Одесі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За
- дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;
- виправдання збройної агресії РФ;
- розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.
У столиці, за даними СБУ, ботоферму на п’ять тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний житель Запорізької області.
Він обслуговував представників піар-підрозділів політичних партій і громадян Росії, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.
На Одещині ботоферму організували четверо місцевих мешканців. Вони займались створенням та просуванням акаунтів у соцмережах і месенджерах. А потім використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів.