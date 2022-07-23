Сервіс Oll.TV припинив роботу в Україні

Платформа OLL.TV, яка входить до медіахолдингу «Медіа Групи Україна» бізнесмена Ріната Ахметова, ввечері 22 липня припинила роботу – зупинено трансляцію телеканалів і надання послуг абонентам.

На сторінці сервісу з’явилося таке повідомлення:

«22 липня о 23:00 сервіс OLL.TV вимушено призупиняє трансляцію телеканалів і надання послуг абонентам у зв’язку з набранням чинності дискримінаційного закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному життя (олігархів)».

Припинення роботи платформи підтвердила й директорка зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко.

Через відключення сервісу «Укртелеком» припинив надавати абонентам послуги інтерактивного телебачення – «Інтерактивне TV» та «TV Бізнес», що технологічно базуються на платформі OLL.TV.

«Тарифікація послуги Інтерактивне телебачення та оренди обладнання (за наявності) припиняється з 22 липня 2022 року. Відповідний перерахунок вартості наданих послуг буде відображений в рахунках за липень», - повідомили у компанії.

В «Укртелекомі» повідомили, що вже шукають сервіс для відновлення послуги.