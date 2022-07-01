Вікіпедія зафіксувала перемогу України в боях за острів Зміїний

У "Вікіпедії", у тому числі й у російськомовній версії, з'явилося підтвердження того, що українські захисники остаточно вибили російських окупантів зі "Зміїного" острову у четвер, 30 червня, інформує Апостроф.

Про це йдеться на сторінці онлайн-енциклопедії.

Так, після опису ходу боїв на стратегічно важливій ділянці території України, йдеться про те, що 30 червня внаслідок українських атак російські війська відступили з острова.

"Командування українських військ заявило, що було проведено операцію з завданням ракетних та артилерійських ударів по острову, що змусило росіян "поспіхом евакуювати залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишити острів"", - йдеться у російськомовній версії "Вікіпедії". Аналогічну інформацію подають й українські редактори сайту.

Зазначається, що після ганебної втечі російських військ з острову міністерство оборони РФ заявило, що відступ є "жестом доброї волі". За інформацією BBC, схоже формулювання Росія використовувала під час відступу з північних регіонів України, де, на думку західних експертів, російські війська зазнали військової поразки.


Марія Швець, Апостроф





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