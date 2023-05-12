Відключення світла: чи чекати їх влітку

У спеку йде значне навантаження на енергосистему.

Через ракетні атаки восени та взимку українська енергосистема зазнала значних пошкоджень і українцям довелося жити в умовах постійних відключень світла, інформує ZN.ua .

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону розповів, що чекає українців влітку та чи повернуться відключення світла, пише «УНІАН».

Він зазначив, що саме в літній період наступає другий пік по споживанню електроенергії.

«Тобто пік – це зима, особливо в морозні місяці, а другий пік - спека, тому що тоді використовується для охолодження, зокрема, кондиціонери. І дійсно, в нас в липні-серпні, можливо і в другій половині червня також очікуються пікові навантаження», - пояснив він.

За його словами, ризики для енергосистеми України як і раніше зберігаються, тому що ворог продовжує наносити масовані ракетні удари по території країни.

«Але чи є великим ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Я думаю, що такий ризик мінімальний. Тому що, різниця між літнім місяцем і тим же зимовим, що в нас влітку трохи нижче споживання, по-перше. А по-друге, сонячний день довший, більше сонця і працює більше сонячна генерація – сонячні електростанції», – розповів Андрій Герус.

Він також додав, що влітку протягом дня споживання електроенергії вище, але ці піки споживання згладжуються завдяки роботі сонячних електростанцій.

«Залишаються певними проблемними періоди вечірнього піка. Я б його охарактеризував з 19:00 до 22:00, може до 22:30. Тому що сонця в цей період вже немає , вечір і сутінки, люди повертаються до дому включають усілякі електроприлади і в нас є певне пікове споживання. Тому, ці періоди літніх місяців у нас може певне навантаження і певні складнощі в декілька вечірніх годин – з 7 вечора до 10-10:30 вечора» , – підсумував він.