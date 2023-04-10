До Молдови намагались вивезти мощі 80-ти святих та церковне начиння

Релігійна контрабанда прямувала з Одеси.

В пункті пропуску «Табаки» в Одеській області прикордонники затримали громадянина Молдови, який мав перевезти з Одеси до Молдови мощі 80-ти святих та іншого церковного начиння, інформує ZN.ua .

© Державна прикордонна служба України

Згідно з повідомленням Державної прикордонної служби України, церковну контрабанду виявили під час огляду вантажівки «Volvo» - у кабіні водія був ковчег із мощами 80-ти святих, ікона та храмовий аналой.

Як з’ясували прикордонники, громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята. При цьому, перевезення відбувалось настільки недбало, що мощовики повипадали зі своїх місць.

Про інцидент прикордонники повідомили Національну поліцію та Службу безпеки України. Предмети церковного начиння вилучили та відкрили кримінальну справу за статтею «Контрабанда».