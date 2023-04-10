До Молдови намагались вивезти мощі 80-ти святих та церковне начиння
Релігійна контрабанда прямувала з Одеси.
В пункті пропуску «Табаки» в Одеській області прикордонники затримали громадянина Молдови, який мав перевезти з Одеси до Молдови мощі 80-ти святих та іншого церковного начиння, інформує
Згідно з
Як з’ясували прикордонники, громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята. При цьому, перевезення відбувалось настільки недбало, що мощовики повипадали зі своїх місць.
Про інцидент прикордонники повідомили Національну поліцію та Службу безпеки України. Предмети церковного начиння вилучили та відкрили кримінальну справу за статтею «Контрабанда».