Французький суд оголосив RT France банкрутом

Суд Нантера ліквідував підтримуване Москвою ЗМІ.

Французький господарський суд офіційно визнав підтримувану Кремлем медіакомпанію RT France банкрутом, пише POLITICO, інформує ZN.ua .

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Президентка компанії Ксенія Федорова у Twitter пожалілась на рішення, натякнувши, що воно, ймовірно, було прийняте через те, що ЗМІ «не подобався Макрону».

«Суд Нантера прийняв рішення про ліквідацію RT France — ЗМІ, яке не сподобалося [президенту Франції] Еммануелю Макрону з моменту його запуску і на яке рік тому ЄС наклав санкції через конфлікт в Україні», - написала Федорова.

У березні минулого року, після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, ЄС заборонив російським урядовим ЗМІ, зокрема Sputnik і RT, раніше відомий як Russia Today, мовлення в Європі.

Однак санкції не завадили виданням випускати контент. Минулого року російський канал продовжував створювати, публікувати та транслювати матеріали, орієнтовані переважно на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо.

Раніше цього року уряд Франції заблокував банківські рахунки RT France після прийнятого у грудні рішення ЄС про накладення санкцій. Після цього компанія оголосила про банкрутство.

Співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями, повідомила Федорова.