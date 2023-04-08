Французький суд оголосив RT France банкрутом

Суд Нантера ліквідував підтримуване Москвою ЗМІ.

Французький господарський суд офіційно визнав підтримувану Кремлем медіакомпанію RT France банкрутом, пише POLITICO, інформує ZN.ua.

Французький суд оголосив RT France банкрутом
© Russia Today

Президентка компанії Ксенія Федорова у Twitter пожалілась на рішення, натякнувши, що воно, ймовірно, було прийняте через те, що ЗМІ «не подобався Макрону».

«Суд Нантера прийняв рішення про ліквідацію RT France — ЗМІ, яке не сподобалося [президенту Франції] Еммануелю Макрону з моменту його запуску і на яке рік тому ЄС наклав санкції через конфлікт в Україні», - написала Федорова.

У березні минулого року, після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, ЄС заборонив російським урядовим ЗМІ, зокрема Sputnik і RT, раніше відомий як Russia Today, мовлення в Європі.

Однак санкції не завадили виданням випускати контент. Минулого року російський канал продовжував створювати, публікувати та транслювати матеріали, орієнтовані переважно на франкомовну аудиторію в африканських країнах, таких як Малі та Буркіна-Фасо.

Раніше цього року уряд Франції заблокував банківські рахунки RT France після прийнятого у грудні рішення ЄС про накладення санкцій. Після цього компанія оголосила про банкрутство.

Співробітники RT France будуть звільнені найближчими днями, повідомила Федорова.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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