Уряд Канади оголосив про випуск облігацій для підтримки України на 500 млн доларів

Канадський уряд підтвердив, що випустить облігації для підтримки України – Ukraine Sovereignty Bond – на загальну суму в 500 мільйонів доларів уже наприкінці листопада поточного року. За допомогою них жителі держави зможуть фінансово допомогти нашій, повідомляє Міністерство фінансів Канади в заяві, розміщеній на сайті уряду.

“Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати Україну, уряд Канади оголосив, що випустить Ukraine Sovereignty Bond. П’ятирічні облігації на суму 500 мільйонів доларів, деноміновані в канадських доларах, будуть випущені наприкінці листопада 2022 року”, – йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .

Кошти, які дорівнюватимуть надходженням від облігацій, планують перерахувати Україні через спеціальний рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом.

Гроші підуть на підтримку діяльності нашого уряду, зокрема в наданні послуг населенню, включаючи виплати пенсій, а також на закупівлю пального й відновлення енергетичної інфраструктури.