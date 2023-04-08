Оренда квартир у Києві: попит на житло зріс, а ціни залишилися незмінними

У Києві різко зріс попит на оренду квартир. Він становив 138% від показника на 24 лютого 2022 року. Стало відомо, які ціни на житло пропонують у столиці.

Вартість оренди квартир у Києві залишилася стабільною, незважаючи на підвищення попиту. Про це повідомили аналітики bird. Раніше фахівці з нерухомості прогнозували стрибок цін на житло після зими, проте цього не сталося.

Станом на квітень 2023 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 9000 грн на місяць. Двокімнатна коштуватиме 13 000 грн – вони подорожчали приблизно на 4%. Трикімнатне житло у столиці можна винайняти у середньому за 20 000 грн.

Серед українців також користуються популярністю квартири у Львові. Однокімнатна коштуватиме 15 000 грн, двокімнатна – 16 000 грн, а трикімнатна – 18 600 грн.

Попит на нерухомість у Західній Україні виріс через численних переселенців, які там зупинилися. Також спостерігається релокація бізнесу. Вартість житла у цьому регіоні поступово стабілізується. Оренда однокімнатних квартир вже подешевшала на 7%, а двокімнатних – на 12%.

Правила безпечної оренди квартири

Ріелтори закликають не проводити передоплату за квартиру – на ринку активізувалися шахраї. Клієнти вважають, що роблять перший внесок та оплачують послуги агентів, а насправді позбавляються своїх грошей. Вносити кошти потрібно лише після безпосереднього візиту до житла. Орендарям мають видати ключі та копію підписаного договору.

Важливо перевірити документи на житло. Можна самостійно отримати витяг із реєстру прав на нерухоме майно, побачити всіх власників житла та отримати інформацію, чи немає арешту на об'єкт. За наявності кількох власників квартири потрібна згода на оренду від кожного з них.

Раніше повідомляли, що в Україні подорожчала оренда квартир. Стало відомо, як змінилися ціни на житло у різних регіонах.