Канадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомоги

Кошти спрямують передусім на підтримку первинної меддопомоги, інформує ZN.ua.

Канадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомоги
© unsplash/kedar9

Канадський Червоний Хрест вже переказав понад 220 млн доларів для підтримки Україні та надалі надаватиме свою допомогу. Про це Конрад Сове, президент і генеральний директор Канадського Червоного Хреста, заявив під час зустрічі з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком, повідомляє офіційний сайт МОЗ.

Учасники зустрічі зауважили, що слід сконцентрувати зусилля на тому, аби забезпечити базову потребу українських пацієнтів у первинній медичній допомозі. Нині в рамках ініціативи Національного комітету Товариства Червоного Хреста України на території країни вже працює 1000 патронажних медсестер. До кінця 2025 року їх має бути 5 тисяч. Також по всій Україні вже працює 100 мобільних бригад, які виїжджають до віддалених населених пунктів. Невдовзі їх має стати 150.


Іван Шевчук, ZN.ua





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