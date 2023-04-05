Канадський Червоний Хрест переказав Україні понад 220 млн доларів допомоги

Канадський Червоний Хрест вже переказав понад 220 млн доларів для підтримки Україні та надалі надаватиме свою допомогу. Про це Конрад Сове, президент і генеральний директор Канадського Червоного Хреста, заявив під час зустрічі з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком, повідомляє офіційний сайт МОЗ.

Учасники зустрічі зауважили, що слід сконцентрувати зусилля на тому, аби забезпечити базову потребу українських пацієнтів у первинній медичній допомозі. Нині в рамках ініціативи Національного комітету Товариства Червоного Хреста України на території країни вже працює 1000 патронажних медсестер. До кінця 2025 року їх має бути 5 тисяч. Також по всій Україні вже працює 100 мобільних бригад, які виїжджають до віддалених населених пунктів. Невдовзі їх має стати 150.