Вінілові платівки вперше з 1987 року перевищили продажі компакт-дисків

Вініл переживає серйозне відродження в мейнстримній музиці. Це більше не просто нішеве хобі для татусів і хіпстерів. Вінілові платівки минулого року вперше з 1987 року перевищили продажі компакт-дисків у США . Продажі вінілу сягнули 41 млн одиниць проти 33 млн компакт-дисків. Про це свідчать дані річного звіту про доходи Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA), повідомляє The Verge.

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Відповідно до звіту RIAA, продажі вінілових платівок стабільно зростали протягом останніх 16 років, і тепер вони становлять 71% усіх доходів від фізичних музичних форматів.

У той час як продажі на фізичних форматах загалом зросли на 4% і принесли дохід в розмірі $1,7 млрд між 2021 та 2022 роками, тільки продажі вінілу склали $1,2 млрд. Зростання продажів платівок порівняно з попереднім роком становило 17%. Для порівняння, у 2022 році продажі компакт-дисків впали на 18%.

Вініл не тільки популярний у США

RIAA не перша, хто стверджує, що вініл випередив компакт-диски. Асоціація продавців продукції індустрії розваг (ERA) повідомила про те саме досягнення на початку цього року, хоча її дані стосуються лише даних про продажі у Великобританії.

Відновлення інтересу до вінілових платівок також виникло за межами Великої Британії та США , а зростання продажів було аналогічним у Німеччині, Японії та Південній Кореї.

Відродження вінілу

Є кілька факторів, що сприяють відродженню вінілу. Багато аудіофілів стверджують, що саме цей формат забезпечує «тепліший» і автентичніший звук порівняно з цифровим (хоча деякі вважають, що це дуже суб'єктивно).

Ностальгія також відіграє важливу роль у тих, хто пережив золотий вік вінілу, але молоді покоління також стимулюють продажі платівок.

У 2022 році артисти покоління Z і міленіали продали значну кількість записів саме на вінілі.

Тейлор Свіфт стала найбільш продаваною виконавицею минулого року в даному форматі — майже 1,7 млн вінілових платівок. Це більше, ніж Гаррі Стайлз (719 продажів) і The Beatles (553 000 продажів) разом взяті, згідно зі звітом про продажі Luminate на кінець 2022 року.

Хоча повернення вінілу вражає, стримінгові сервіси далеко попереду. У звіті RIAA встановлено, що такі музичні сервіси, як Spotify і Apple Music, забезпечили колосальні 84% загального доходу від музики у 2022 році, збільшившись на 7% порівняно з 2021 роком до рекордного рівня в $13,3 млрд.

При цьому продажі цифрових завантажень продовжують знижуватись. Цей формат впав у 2022 році на 20% і склав лише $495 млн. У 2021 році продаж також скоротився на 12%.