ЄК готує рішення щодо українського зерна

Через втрати від імпорту українського зерна європейським фермерам дадуть субсидії, інформує ZN.ua.

ЄК готує рішення щодо українського зерна
© Бюро економічної безпеки

Єврокомісія готує рішення, щоб допомогти аграріям, які постраждали від втрат через імпорт українського зерна на ринок ЄС. При цьому ЄС не має наміру блокувати торгівлю з Україною. Про це повідомив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський на конференції «Європа Карпат».

Войцеховський повідомив, що вирішив активувати так званий антикризовий резерв із фондів ЄС.

"У випадку з Польщею йдеться про суму близько 30 млн євро, яку можна збільшити вдвічі за рахунок національної допомоги. Це вже значна допомога, питання лише в тому, як раціонально використати цю суму, і це рішення уряду. Необхідно виявити постраждалих фермерів та обрати форму допомоги", - пояснив Войцеховський, повідомляє polskieradio24.pl.

Комісар ЄС додав, що згода Єврокомісії на кризову допомогу фермерам із коштів окремих країн без складних формальностей залишається чинною.

Він нагадав, що торік відповідно до закону польський уряд запровадив субсидії на добрива. Інші країни виділили для цього невеликі суми - за даними уповноваженого - трохи більше 930 мільйонів євро.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
В Бучі відновлять 110 будинків до кінця весниВ Бучі відновлять 110 будинків до кінця весни
Тютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FTТютюновий гігант Philip Morris може залишитись в Росії — FT
Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПОКабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО
Голод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольстваГолод світового масштабу може початись через різке зниження виробництва продовольства
Скандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограмСкандал в Рівненській області: міськрада закупила дітям військових ЗСУ печиво по 600 гривень за кілограм
Блок рекламы


Похожие новости
Нотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правиламиНотаріуси та адвокати в Україні перевірятимуть клієнтів щодо легалізації злочинних доходів за новими правилами
Країни G7 ухвалили рішення щодо виділення Україні 39 мільярдів доларівКраїни G7 ухвалили рішення щодо виділення Україні 39 мільярдів доларів
Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%Індекс Бігмака. Українська гривня недооцінена щодо долара на 53,5%
Центробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІЦентробанк РФ готується до «болючих рішень» — росЗМІ
Господарський суд розгляне клопотання маловідомого ФОП щодо приватизації ПриватбанкуГосподарський суд розгляне клопотання маловідомого ФОП щодо приватизації Приватбанку
НБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІНБУ готує до націоналізації один з банків - ЗМІ
Україна співпрацює з фінансовими розвідками 147 країн щодо руху російських коштів, спрямованих на війну в УкраїніУкраїна співпрацює з фінансовими розвідками 147 країн щодо руху російських коштів, спрямованих на війну в Україні
США внесли сім іранських організацій у "чорний список" щодо експортуСША внесли сім іранських організацій у "чорний список" щодо експорту
Ryanair наймає українських пілотів і стюардес. Готується до повернення в УкраїнуRyanair наймає українських пілотів і стюардес. Готується до повернення в Україну
Philips повідомив про квартальні збитки. Готується до скорочення 6000 робочих місцьPhilips повідомив про квартальні збитки. Готується до скорочення 6000 робочих місць
Последние новости
Подгружаем последние новости