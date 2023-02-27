ЄК готує рішення щодо українського зерна

Єврокомісія готує рішення, щоб допомогти аграріям, які постраждали від втрат через імпорт українського зерна на ринок ЄС. При цьому ЄС не має наміру блокувати торгівлю з Україною. Про це повідомив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський на конференції «Європа Карпат».

Войцеховський повідомив, що вирішив активувати так званий антикризовий резерв із фондів ЄС.

"У випадку з Польщею йдеться про суму близько 30 млн євро, яку можна збільшити вдвічі за рахунок національної допомоги. Це вже значна допомога, питання лише в тому, як раціонально використати цю суму, і це рішення уряду. Необхідно виявити постраждалих фермерів та обрати форму допомоги", - пояснив Войцеховський, повідомляє polskieradio24.pl .

Комісар ЄС додав, що згода Єврокомісії на кризову допомогу фермерам із коштів окремих країн без складних формальностей залишається чинною.

Він нагадав, що торік відповідно до закону польський уряд запровадив субсидії на добрива. Інші країни виділили для цього невеликі суми - за даними уповноваженого - трохи більше 930 мільйонів євро.