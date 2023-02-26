Країни G7 ухвалили рішення щодо виділення Україні 39 мільярдів доларів

У G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США, інформує ZN.ua.

Країни G7 ухвалили рішення щодо виділення Україні 39 мільярдів доларів
© Європейська правда

На засіданні в день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 24 лютого 2023 року країнами «групи семи» було прийняте рішення виділити нашій державі 39 мільярдів доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.

"Ми продовжуватимемо допомагати підтримувати економічну та фінансову стабільність України, включаючи вирішення нагальних короткострокових економічних потреб. У цьому контексті ми вітаємо прогрес, досягнутий нашими міністрами фінансів щодо збільшення нашого бюджету та економічної підтримки до 39 мільярдів доларів США на 2023 рік, і з нетерпінням чекаємо додаткових зобов’язань", – зазначено у повідомленні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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