Мінфін РФ не зміг розмістити облігації вперше за пів року

Мінфін Росії визнав аукціон з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ) з погашенням у липні 2036 року таким, що не відбувся. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну РФ .

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У міністерстві заявили, що аукціон визнали таким, що не відбувся, через відсутність заявок за «прийнятними рівнями цін».

Востаннє Мінфін РФ визнавав аукціон із розміщення нового держборгу таким, що не відбувся, 21 вересня 2022 року.

Раніше Мінфін Росії заявляв, що в першому кварталі 2023 року планує розмістити ОФЗ обсягом 800 млрд рублів. У січні міністерство розмістило папери на 210 млрд рублів.