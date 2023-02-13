В Україні масово поширюють фальшиві долари та гривні: шахраї використовують спеціальний верстат

В Україні активізувалися шахраї. Вони виготовляють фальшиві долари та гривні на спеціальному верстаті. Купюри високої якості та дуже схожі на справжні.

В Україні масово поширюють фальшиві долари та гривні: шахраї використовують спеціальний верстат

Фальшивомонетники реалізують свою продукцію через Telegram, обіцяючи доставку до всіх великих міст. Вони приваблюють кладменів, яких наймають через інтернет. Ті забирають посилки на "Новій пошті", після чого розносять їх по різних точках. Посилки ("скарби") ховають у дворах, на деревах та в кущах. Знайти товар без підказки складно.

Покупець оплачує фальшиві гроші, кладмен надсилає підказку та знімок адміністратору, а той передає фото покупцю. Про це повідомив "Обозреватель". Зазначено, що підробки продають за курсом чотири за одну справжню: за 100 справжніх гривень можна придбати 400 фальшивих. За 1000 гривень можна придбати 100 доларів. Фальшивомонетники не розповсюджують гроші самі, бо так легко потрапити до поля зору правоохоронців.

Надруковані гроші збувають через інтернет. Такими доларами та гривнями можна розплатитися там, де немає детекторів валюти.

В Україні масово поширюють фальшиві долари та гривні: шахраї використовують спеціальний верстат

У Нацбанку зазначають, що гривня – одна із найзахищеніших валют, тому її підробляють набагато рідше, ніж долари чи євро. Ті, кому трапляються фальшивки, часто не звертаються до поліції та не несуть банкноти на експертизу. Тому офіційна статистика про кількість фальшивок може бути заниженою.

Правоохоронці регулярно затримують фальшивомонетників та накривають цілі "монетні двори". Зловмисники друкують "гроші" у кустарних умовах та анонімно через соцмережі поширюють їх по всій Україні.

В Україні масово поширюють фальшиві долари та гривні: шахраї використовують спеціальний верстат

Щоб не стати жертвою фальшивомонетників, краще не розраховуватись крупними купюрами у громадському транспорті – можна отримати підробки разом із рештою. Перевіряйте всі банкноти – кожна має захисні елементи, зазначені на сайті НБУ.

Не можна купувати долари у неперевірених місцях – краще робити це у банках чи обмінниках, які мають ліцензію Національного банку.

Раніше повідомлялося, що в українських банках та обмінниках відмовляються приймати деякі долари. Стало відомо, які купюри не вдасться продати.


Ловіцька Леся, Тудей





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