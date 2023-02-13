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2023-02-13
Місія МВФ розпочала роботу з перегляду Моніторингової програми в Україні
Сьогодні, 13 лютого, розпочинається дискусія місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) з представниками України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів Фонду. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Фото: slovoidilo.ua
Від України участь у дискусії беруть представники Міністерства фінансів України та Національного банку України. Зустрічі відбуваються у місті Варшава, Польща.
«Чотиримісячна Моніторингова програма базується на погоджених макроекономічних параметрах з МВФ, окреслює напрями фіскальної та монетарної політик Уряду України й Національного Банку України задля підтримки економічної стабільності», — йдеться в повідомленні.