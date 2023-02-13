Місія МВФ розпочала роботу з перегляду Моніторингової програми в Україні

Сьогодні, 13 лютого, розпочинається дискусія місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) з представниками України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів Фонду. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Фото: slovoidilo.ua

Від України участь у дискусії беруть представники Міністерства фінансів України та Національного банку України. Зустрічі відбуваються у місті Варшава, Польща.