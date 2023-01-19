Прозорий продаж лісу: В Україні з'явився новий біржовий індекс

Українська універсальна біржа розпочала публікацію тижневих та місячних індексів цін на круглі лісоматеріали та деревину. Розрахунки робляться на основі результатів біржових торгів. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Прозорий продаж лісу: В Україні з'явився новий біржовий індекс
Фото: ukrinform

Новий індекс

Найближчим часом заплановано ввести щоденний індекс, наразі публікація цих даних проходить у тестовому режимі.

Розрахунок індексу ціни на окремі групи товарів є загальноприйнятою світовою практикою. Її використання сприятиме більш ефективному та прозорому продажу деревини, зазначають у Нацкомісії.

Також інструмент дозволяє учасникам ринку та іншим зацікавленим сторонам проводити аналіз ситуації та будувати стратегії закупівель на майбутнє.

З липня 2021 року необроблена деревина має реалізовуватися виключно на товарних біржах, які мають відповідну ліцензію від НКЦПФР.





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Держфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштівДержфінмоніторинг за рік заблокував понад 7,7 мільярда гривень «відмитих» коштів
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
В ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та БілорусіВ ЄБРР розповіли, яких збитків очікує банк через втрати активів у Росії та Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
Директор МВФ: Війна в Україні – це глобальне, а не регіональне явищеДиректор МВФ: Війна в Україні – це глобальне, а не регіональне явище
В США заявили, що незабаром почнуть конфіскацію російських активів для допомоги УкраїніВ США заявили, що незабаром почнуть конфіскацію російських активів для допомоги Україні
До десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів: в Україні запровадили нові штрафи, деталіДо десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів: в Україні запровадили нові штрафи, деталі
Експерт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачаннямЕксперт розповів, коли в Україні може покращиться ситуація з електропостачанням
Рівень безробіття в Україні становить 30%Рівень безробіття в Україні становить 30%
Супермаркети в Україні оновили ціни на яйця, борошно та оліюСупермаркети в Україні оновили ціни на яйця, борошно та олію
Канали фінансування диверсійно-розвідувальних груп в Україні: Держфінмоніторинг виявив сотні колаборантівКанали фінансування диверсійно-розвідувальних груп в Україні: Держфінмоніторинг виявив сотні колаборантів
В Україні різко подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: названо ціни в різних регіонахВ Україні різко подорожчала оренда 1-кімнатних квартир: названо ціни в різних регіонах
Держстат оприлюднив ціни на аренду квартир в Україні: у Києві вже не найдорожчеДержстат оприлюднив ціни на аренду квартир в Україні: у Києві вже не найдорожче
Пенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 роціПенсійні виплати в Україні: чи зросли вони у 2022 році
Последние новости
Подгружаем последние новости