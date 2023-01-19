Прозорий продаж лісу: В Україні з'явився новий біржовий індекс
Українська універсальна біржа розпочала публікацію тижневих та місячних індексів цін на круглі лісоматеріали та деревину. Розрахунки робляться на основі результатів біржових торгів. Про це
Новий індекс
Найближчим часом заплановано ввести щоденний індекс, наразі публікація цих даних проходить у тестовому режимі.
Розрахунок індексу ціни на окремі групи товарів є загальноприйнятою світовою практикою. Її використання сприятиме більш ефективному та прозорому продажу деревини, зазначають у Нацкомісії.
Також інструмент дозволяє учасникам ринку та іншим зацікавленим сторонам проводити аналіз ситуації та будувати стратегії закупівель на майбутнє.
З липня 2021 року необроблена деревина має реалізовуватися виключно на товарних біржах, які мають відповідну ліцензію від НКЦПФР.