У 2022 році Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 5,8 мільярда

У 2022 році вкладники банків, що ліквідуються, отримали від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб гарантоване відшкодування на загальну суму 5 832,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

У 2022 році Фонд гарантування виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 5,8 мільярда
Фото: biz.censor.net

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«З початком повномасштабної агресії РФ проти України Фонд ні на день не припинив виплату гарантованого відшкодування. Однак з розгортанням бойових дій ми отримали новий виклик — забезпечити можливість дистанційних виплат гарантованого відшкодування без відвідування відділень банків-агентів. У стислі терміни перший банк-агент реалізував дистанційні виплати через свої онлайн-сервіси, а сьогодні таких банків чотири», — заявила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

Дистанційно вкладники отримали гарантованого відшкодування на суму 1,6 млн грн, що становить близько 30% від загальної суми виплат.

«На загальну суму виплат значною мірою вплинуло запровадження 100% гарантій за вкладами. Після набуття чинності відповідного закону, два банки — „Мегабанк“ та „Січ“ — були визнані неплатоспроможними і перейшли під управління Фонду. Їх вкладникам відшкодовується кошти у розмірі вкладу з нарахованими відсотками. Із загальної суми гарантованих виплат 85% становлять виплати вкладникам „Мегабанку“ та банку „Січ“ (3 739,4 млн грн та 1 205,2 млн грн відповідно)», — підкреслила Рудуха.





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