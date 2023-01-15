Яке паливо для авто подорожчало у 2022 році: дані Держстату

В Україні в 2022 році зафіксовано зростання вартості палива, а найбільше в ціні додало дизельне паливо.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою статистики, інформує Апостроф .

За даними відомства, дизельне паливо у 2022 році зросло у ціні на 85,7%, якщо порівнювати з розцінками за грудень 2021 року. Бензин марки А-92 подорожчав на 68,6%, а А-95 – на 68,5%.

Скраплений газ для автомобілів, як зазначають у Держстаті, за минулий рік збільшився у ціні на 52,3%.

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, дефіциту палива взимку 2023 року не буде, але його вартість залишиться ринковою, яку неможливо спрогнозувати. Основними причинами можливого подорожчання експерт назвав ембарго на імпорт російської нафти та нафтопродуктів, яке було запроваджено Європейським Союзом у відповідь на збройну агресію проти України.