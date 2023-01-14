Ілон Маск зробив дрібних інвесторів ще дрібнішими — Bloomberg

Якщо власник великої компанії зробить невірний крок або опублікує неоднозначний пост у Twitter , як це нерідко робить Ілон Маск, який прославився тим, що миттєво втратив половину свого 300-мільярдного статку, дрібні інвестори втрачають теж, іноді останнє, пише Bloomberg.

68-річний американський пенсіонер Даг Койл, чиї інвестиції у Tesla Inc. на піку в листопаді 2021 року зросли зі $100 000 до 3 мільйонів доларів нізащо не хотів продавати акції та не слухав нічиїх порад.

Але, як пише Bloomberg, потім був обвал, і тримільйонний міхур здувся. На рівному місці невеликий інвестор втратив близько півтора мільйона доларів. Тим не менш, Даг вдячний Ілону Маску і за півтора.