Ілон Маск зробив дрібних інвесторів ще дрібнішими — Bloomberg

Інвестиції в акції навіть дуже великих і розкручених компаній можуть або збагатити, або зробити жебраком, інформує ZN.ua.

Ілон Маск зробив дрібних інвесторів ще дрібнішими — Bloomberg
© Teslamotors.com

Якщо власник великої компанії зробить невірний крок або опублікує неоднозначний пост у Twitter, як це нерідко робить Ілон Маск, який прославився тим, що миттєво втратив половину свого 300-мільярдного статку, дрібні інвестори втрачають теж, іноді останнє, пише Bloomberg.

68-річний американський пенсіонер Даг Койл, чиї інвестиції у Tesla Inc. на піку в листопаді 2021 року зросли зі $100 000 до 3 мільйонів доларів нізащо не хотів продавати акції та не слухав нічиїх порад.

Але, як пише Bloomberg, потім був обвал, і тримільйонний міхур здувся. На рівному місці невеликий інвестор втратив близько півтора мільйона доларів. Тим не менш, Даг вдячний Ілону Маску і за півтора.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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