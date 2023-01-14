Єврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженців

Частина коштів піде на запобігання нелегальному працевлаштуванню, торгівлі людьми та залежності від психотропних речовин. Також інвестиції виділять на підготовку до зростання міграційного потоку, інформує ZN.ua.

Єврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженців
© kievcity.gov.ua

Литва, яка напередодні передала на потреби української оборони зенітні установки та системи ППО, отримає від Євросоюзу 10 мільйонів євро, які підуть на витрати пов’язані з українськими біженцями. Про це йдеться у заяві Міністерства соціального захисту Литви, повідомляє LRT.

"Єврокомісія виділила країні 10 млн євро, завдяки чому можливості Литви з прийому біженців зросли", - зазначається у заяві.

Щоб фінансувати проєкти з інтеграції біженців міністерство планує підписати угоди про співпрацю із самоврядуваннями та адміністраціям. Зазначається, що пріоритет надаватиметься проєктам послуг: наприклад, спрямованим на подолання стресу через вимушену міграцію, тим, що фокусуються на правах жінок, а також на просуванні підприємництва.

"Муніципальні адміністрації, які співпрацюють з Центром прийому біженців і створюють місця тимчасового розміщення, матимуть право на додаткове фінансування для підключення цих об'єктів до мереж та на інші витрати", - додали у виданні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Долар різко підріс на готівковому ринку: у НБУ повідомили подробиціДолар різко підріс на готівковому ринку: у НБУ повідомили подробиці
У Києві подешевшала оренда квартир: що відбувається з цінами на житлоУ Києві подешевшала оренда квартир: що відбувається з цінами на житло
У Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах в 2023 роціУ Німеччині знизяться ціни на нерухомість у великих містах в 2023 році
Ціни на оренду квартир у Києві незабаром злетятьЦіни на оренду квартир у Києві незабаром злетять
Блок рекламы


Похожие новости
Урсула фон дер Ляйєн: Україна в січні отримає пакет допомоги у 18 млрд євроУрсула фон дер Ляйєн: Україна в січні отримає пакет допомоги у 18 млрд євро
У Литві стався вибух на газогоніУ Литві стався вибух на газогоні
РФ навчила Європу обережності: буде побудовано залізничну альтернативу турецькому БосфоруРФ навчила Європу обережності: буде побудовано залізничну альтернативу турецькому Босфору
Глава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідуванняГлава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідування
Чеська компанія Excalibur Army інвестує понад 27 млн євро у виробництво для допомоги УкраїніЧеська компанія Excalibur Army інвестує понад 27 млн євро у виробництво для допомоги Україні
Естонія першою серед країн Європи готує механізм конфіскації арештованих російські активиЕстонія першою серед країн Європи готує механізм конфіскації арештованих російські активи
15 мільйонів LED-ламп, які українцям обмінюватимуть безплатно, надійдуть в Україну найближчі тижні15 мільйонів LED-ламп, які українцям обмінюватимуть безплатно, надійдуть в Україну найближчі тижні
Чоловік поскаржився на дружину, яка спалила 20 тисяч євро у каміні: "Коли я побачив полум'я, я був готовий..."Чоловік поскаржився на дружину, яка спалила 20 тисяч євро у каміні: "Коли я побачив полум'я, я був готовий..."
Що чекає Європу в 2023 році: ЄЦБ попередив про падіння ВВП, зростання інфляції та ослаблення євроЩо чекає Європу в 2023 році: ЄЦБ попередив про падіння ВВП, зростання інфляції та ослаблення євро
Група танкерів з Євросоюзу вперше порушили ембарго на російську нафтуГрупа танкерів з Євросоюзу вперше порушили ембарго на російську нафту
Последние новости
Подгружаем последние новости