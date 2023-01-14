Єврокомісія виділила Литві 10 мільйонів євро на підтримку українських біженців
Частина коштів піде на запобігання нелегальному працевлаштуванню, торгівлі людьми та залежності від психотропних речовин. Також інвестиції виділять на підготовку до зростання міграційного потоку, інформує
Литва, яка напередодні передала на потреби української оборони зенітні установки та системи ППО, отримає від Євросоюзу 10 мільйонів євро, які підуть на витрати пов’язані з українськими біженцями. Про це йдеться у заяві Міністерства соціального захисту Литви,
"Єврокомісія виділила країні 10 млн євро, завдяки чому можливості Литви з прийому біженців зросли", - зазначається у заяві.
Щоб фінансувати проєкти з інтеграції біженців міністерство планує підписати угоди про співпрацю із самоврядуваннями та адміністраціям. Зазначається, що пріоритет надаватиметься проєктам послуг: наприклад, спрямованим на подолання стресу через вимушену міграцію, тим, що фокусуються на правах жінок, а також на просуванні підприємництва.
"Муніципальні адміністрації, які співпрацюють з Центром прийому біженців і створюють місця тимчасового розміщення, матимуть право на додаткове фінансування для підключення цих об'єктів до мереж та на інші витрати", - додали у виданні.