Націоналізація російських банків: скільки грошей вже отримав держбюджет України

Держбюджет України отримав перші 3,1 млрд гривень, що э результатом націоналізації кількох російських банків. Про це повідомила група аналітиків Trap Aggressor.

Гроші залишалися на рахунках російських "дочок" "Сбербанку" і "Веб.рф" – мова йде про "Міжнародний резервний банк" та "Промінвестбанк".

За переказ коштів відповідав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що перший транш до держбюджету був у гривнях, але скоро очікується ще один - вже в іноземних валютах.

"Згідно із нещодавніми правками до Закону "Про Державний бюджет України", надалі кошти будуть зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - пояснили у Trap Aggressor.