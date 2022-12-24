Націоналізація російських банків: скільки грошей вже отримав держбюджет України

Надійшло в бюджет понад 3 млрд гривень.

Держбюджет України отримав перші 3,1 млрд гривень, що э результатом націоналізації кількох російських банків. Про це повідомила група аналітиків Trap Aggressor.

Гроші залишалися на рахунках російських "дочок" "Сбербанку" і "Веб.рф" – мова йде про "Міжнародний резервний банк" та "Промінвестбанк".

За переказ коштів відповідав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що перший транш до держбюджету був у гривнях, але скоро очікується ще один - вже в іноземних валютах.

"Згідно із нещодавніми правками до Закону "Про Державний бюджет України", надалі кошти будуть зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - пояснили у Trap Aggressor.


Олена Середа, ZN.ua





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