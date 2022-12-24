Ембарго дає результат: експорт російської нафти обвалився вдвічі

Минулий тиждень на нафтовому ринку, що завершився 16 грудня, ознаменувався абсолютним піке російської нафти. Нафтовий експорт із російських портів обвалився на 54%. Про це повідомляє Bloomberg .

Якщо у першому тижні грудня добовий експорт складав 3,4 млн барелів, то вже минулого тижня середній добовий показник склав 1,6 млн барелів.

З портів Балтійського моря, які колись були головними для вивезення російських барелів, минулого тижня вийшли всього 7 танкерів. За тиждень до того було 12 танкерів, а ще тижнем раніше – 15. Відтак експорт через Балтійські порти знизився на 42% з 1,25 млн до 730 тисяч барелів за добу.

Із тихоокеанських портів, звідки російська нафта відправляється до країн Азії, минулого тижня вийшли лише чотири танкери. Тижнем раніше їх було 11. Об’єми впали в 2,7 раза з 1,14 млн барелів за добу до 410 тисяч барелів.