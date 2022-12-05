У США через дії вандалів без електрики залишилися приблизно 40 тисяч домівок

Вони обстріляли розподільчі станції.

В регіоні Мур американського штату Північна Кароліна вже другу ніч немає електроенергії через пошкодження розподільчих станцій вандалами. Про це повідомив телеканал CNBC.

«Жителі центрального регіону Північної Кароліни вже другу ніч живуть за від’ємних температур та без електроенергії після того, як вандали відкрили вогонь по двох розподільчих станціях. Влада називає спрямованим нападом», – йдеться у матеріалі CNBC.

Зазначається, що в суботу вночі вандали мотиви вандалів виламали ворота двох розподільчих станцій у регіоні Мур та обстріляли обладнання. Їхні мотиви невідомі.

Через пошкодження станцій щонайменше сьогодні в регіоні будуть зачинені школи.

Електроенергія у 40 тисячах домівок зникла о 7 вечора у суботу. Наразі електропостачання відновили приблизно третині користувачів. Ремонтні роботи на розподільчих станціях можуть тривати до четверга.

«У ніч на понеділок в регіоні було оголошено комендантську годину та відкрито притулок, здатний прийняти до 250 людей», – йдеться у публікації CNBC.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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