У США через дії вандалів без електрики залишилися приблизно 40 тисяч домівок

В регіоні Мур американського штату Північна Кароліна вже другу ніч немає електроенергії через пошкодження розподільчих станцій вандалами. Про це повідомив телеканал CNBC .

«Жителі центрального регіону Північної Кароліни вже другу ніч живуть за від’ємних температур та без електроенергії після того, як вандали відкрили вогонь по двох розподільчих станціях. Влада називає спрямованим нападом», – йдеться у матеріалі CNBC.

Зазначається, що в суботу вночі вандали мотиви вандалів виламали ворота двох розподільчих станцій у регіоні Мур та обстріляли обладнання. Їхні мотиви невідомі.

Через пошкодження станцій щонайменше сьогодні в регіоні будуть зачинені школи.

Електроенергія у 40 тисячах домівок зникла о 7 вечора у суботу. Наразі електропостачання відновили приблизно третині користувачів. Ремонтні роботи на розподільчих станціях можуть тривати до четверга.

«У ніч на понеділок в регіоні було оголошено комендантську годину та відкрито притулок, здатний прийняти до 250 людей», – йдеться у публікації CNBC.