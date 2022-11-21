Пітер Шифф: Біткоїн ще має довгий шлях падіння

Економіст і фахівець із золота Пітер Шифф каже, що біткоїн ще має довгий шлях до падіння після краху криптобіржі FTX. Він також вважає, що $10 тисяч — це реальна ціна біткоїна, попереджаючи, що «левова частка продажу ще навіть не почалася».

Пітер Шіфф/Фото: kryptoporadnik.pl

Прогноз Шіффа

CEO Euro Pacific Capital Пітер Шіфф попередив про те, що ціна біткоїна значно впаде з її поточного рівня.

Експерт послався на свій червневий прогноз, що необхідність продавати біткоїн для оплати рахунків буде тільки посилюватися в міру поглиблення рецесії, і довгострокові власники BTC будуть змушені продавати.

Зазначивши, що його передбаченню не знадобилося багато часу, щоб справдитися, Шіфф написав у твіттері в середу: «Левова частка продажу ще навіть не почалася. Біткоін ще чекає довгий шлях до падіння».

Він додав у наступному твіті: «Я роками попереджав, що всі люди, які заробили гроші в криптовалюті, будуть притягнуті до відповідальності всіма людьми, які втратили гроші в криптовалюті».

Коментуючи крах криптобіржі FTX та колишнього генерального директора Сема Банкмана-Фріда (SBF), Шіфф написав: «Я ніколи не заглядав у SBF, оскільки я навіть не розглядав можливість інвестування у FTX. Але якби я приділив десять хвилин належної обачності, червоні прапорці були б очевидними».

Шифф вважає, що 10 тисяч доларів — це реальна ціна біткоїна.

Шифф також поділився своїми думками про нещодавню роботу біткоїн-трасту Grayscale (GBTC) та його зв'язок з ціною біткоїна. Біткоїн-скептик написав у п'ятницю.

«Грунтуючись на 43% знижці GBTC до NAV, біткоїн вже торгується значно нижче 10 тисяч доларів. Я думаю, що це реальна ціна біткоїна, тому що коли ви продаєте GBTC, вам платять реальними грошима. Але коли ви продаєте BTC вам платять Tether. Щоб отримати реальну готівку за біткоїн, ви повинні погодитися на величезну знижку».