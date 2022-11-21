Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу через війну — Мінекономіки

Через вторгнення РФ в Україну роботу втратили щонайменше 5 мільйонів людей. Про це на польсько-українському економічному форумі повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

Фото: me.gov.ua

Ринок праці в Україні

«Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», — зазначила Бережна.

За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи Уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян, а також створення нових робочих місць.

На це спрямовано низку урядових програм, які вже запущені й успішно працюють.

«Зокрема, серед таких програм — доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантова підтримка розвитку підприємництва „єРобота“, залучення безробітних до суспільно корисних робіт у межах проєкту Армія відновлення, програми допомоги з часткового безробіття тощо», — говорить Бережна.

Крім того, вона зазначила, що розраховує на підтримку міжнародних партнерів, що кожен з них зможе знайти свій сегмент та долучитись до великої програми відновлення країни — через інвестиції у відбудову інфраструктури, промислових і соціальних об'єктів, підтримку окремих програм, у тому числі благодійних.