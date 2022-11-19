Інформація про експорт Україною електроенергії до ЄС є фейком — «Укренерго»

Інформація про те, що в умовах проблем з електрикою, Україна нібито експортує надлишкову електроенергію до країн ЄС, не відповідає дійсності. Повідомлення, розтиражовані у соцмережах та ЗМІ, прокоментувала НЕК «Укренерго».

«Це абсолютна брехня і свідома дезінформація. Мета поширювачів — збурити суспільство, змучене відключеннями електроенергії і переключити увагу від російських ракетних ударів, через які в українців перебої зі світлом», — йдеться у офіційному повідомленні енергетичної компанії.

В «Укренерго» наголосили, що всі доступні потужності української генерації наразі працюють винятково для покриття потреб українських споживачів.

Нагадаємо, що рішенням Міненерго експорт електроенергії з України зупинений з 11 жовтня — після масованої ракетної атаки 10 жовтня.

Цю інформацію можна перевірити у європейських відкритих джерелах, насамперед на офіційній платформі даних ENTSO-E. Дані про відсутність експорту з України можна подивитись по кожній окремій європейській країні, які межують з Україною.

Факт припинення експорту також можна відстежити за результатами проведених аукціонів з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж, які є у відкритому доступі на електронній аукціонній платформі «Укренерго».

Раніше енергетики вже спростовували фейк, що ширився соцмережами, про нібито можливість повного, чи часткового знеструмлення країни.