Держборг України: Кабмін відтермінував виплати за кредитом Німеччини

Кабмін ухвалив зміни до угоди з Кредитною установою для відбудови (KfW) від 7 квітня 2022 року. Рішення прийняте у зв’язку із пропозицією безпосередньо кредитною установою. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що бслуговування позики на 150 млн євро призупиняється до кінця 2023 року.

Пропозиція KfW була направлена в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питання платежів з обслуговування державного боргу України з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України, укладеного Кабміном та країнами-кредиторами 14 вересня 2022 року.

У рамках додаткової угоди обслуговування позики призупиняється до кінця 2022 року та у 2023 році. Сплата сум з обслуговування позики обсягом 150 млн євро буде перенесена на 2027-2031 роки та сплачуватиметься 10 рівними частинами.