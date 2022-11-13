Держборг України: Кабмін відтермінував виплати за кредитом Німеччини

Сплачувати борги будемо після закінчення війни.

Держборг України: Кабмін відтермінував виплати за кредитом Німеччини
© depositphotos/MilaDuchinskaya

Кабмін ухвалив зміни до угоди з Кредитною установою для відбудови (KfW) від 7 квітня 2022 року. Рішення прийняте у зв’язку із пропозицією безпосередньо кредитною установою. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що бслуговування позики на 150 млн євро призупиняється до кінця 2023 року.

Пропозиція KfW була направлена в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання питання платежів з обслуговування державного боргу України з метою пом’якшення економічних наслідків агресивної війни Росії проти України, укладеного Кабміном та країнами-кредиторами 14 вересня 2022 року.

У рамках додаткової угоди обслуговування позики призупиняється до кінця 2022 року та у 2023 році. Сплата сум з обслуговування позики обсягом 150 млн євро буде перенесена на 2027-2031 роки та сплачуватиметься 10 рівними частинами.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Ціни на квартири в Україні різко зросли на тлі війниЦіни на квартири в Україні різко зросли на тлі війни
Ціни на оренду заміських будинків стрімко зростаютьЦіни на оренду заміських будинків стрімко зростають
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"Держава стала одним з найбільших власників АЗС після націоналізації "Укрнафти" та "Укртатнафти"
Баффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнанняБаффет профінансує закупівлю генераторів та електрообладнання
Блок рекламы


Похожие новости
Мінфін виплатив НБУ 19,5 мільярда за інфляційними облігаціямиМінфін виплатив НБУ 19,5 мільярда за інфляційними облігаціями
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
«Податок на Google»: держбюджет України за третій квартал отримає майже $40 мільйонів«Податок на Google»: держбюджет України за третій квартал отримає майже $40 мільйонів
Влада збільшила витрати на соцвиплати: озвучено неймовірну сумуВлада збільшила витрати на соцвиплати: озвучено неймовірну суму
Переселенцям вже виплатили 42 мільярди — ВерещукПереселенцям вже виплатили 42 мільярди — Верещук
США призначили екс-посла Пайєтта координатором з відновлення енергосистеми УкраїниСША призначили екс-посла Пайєтта координатором з відновлення енергосистеми України
Поліція Німеччини провела обшук в банку UBS: розслідують відмивання грошей російським мільярдеромПоліція Німеччини провела обшук в банку UBS: розслідують відмивання грошей російським мільярдером
Кабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарівКабмін скасує податки на імпорт генераторів, трансформаторів, акумуляторів та ще низки товарів
Підвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплатиПідвищення пенсій у грудні: трьом категоріям пенсіонерів підвищать виплати
Зростання ВВП та доходів держбюджету: у Польщі оцінили вигоди від припливу біженців з УкраїниЗростання ВВП та доходів держбюджету: у Польщі оцінили вигоди від припливу біженців з України
Последние новости
Подгружаем последние новости