Нацбанк з січня продав валюти на $20,2 мільярда

Національний банк України за січень-жовтень 2022 року продав валюти на понад $20,2 млрд. Про це написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин у фейсбуці.

Нацбанк з січня продав валюти на $20,2 мільярда

«За 10 місяців 2022 року чисті інтервенції з продажу іноземної валюти (доларів США та євро) становили понад $20,2 млрд. Це було ключовим фактором скорочення міжнародних резервів України, які станом на 1 листопада 2022 року становили $25,2 млрд (+5,5% за місяць та -18,4% з початку року)», — йдеться в повідомленні.

За словами Данилишина, незначне збільшення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків в останній тиждень на фоні помірного скорочення її пропозиції обумовило близьке до збалансованого сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами.

При цьому, чистий продаж іноземної валюти Національним банком на ринку минулого тижня збільшився до $394 млн (порівняно з $214 млн за тиждень до цього).





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