ФАО знизила прогноз світового збору зерна цьогоріч майже на 5 мільйонів тонн

ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) в листопаді знизила порівняно з жовтнем прогноз світового виробництва зерна у 2022 році на 4,9 млн тонн — до 2,76 млрд тонн. Про це повідомляється у звіті організації, передає Бізнес. Цензор.

ФАО знизила прогноз світового збору зерна цьогоріч майже на 5 мільйонів тонн
Фото: oleoscope.com

Прогноз ФАО

Новий показник на 1,8% нижчий від торішнього збору.

«Основна частка перегляду стосується пшениці, проте дещо знижено і прогноз світового виробництва фуражних зернових», — сказано в документі.

Так, оцінка збору пшениці поменшала на 3,4 млн тонн і становить 783,8 млн тонн. Однак це на 0,6% вище за показник 2021 року і є абсолютним рекордом.

Як пояснюють експерти, перегляд прогнозу зі збирання пшениці «майже повністю зумовлений показниками виробництва в США — зниженням урожайності та скороченням збиральних площ». Щодо інших країн-виробників, де завершується збір, прогнози не змінилися.

Оцінка збору фуражних зернових знижена на 1,3 млн тонн і становить 1,47 млрд тонн. Це на 2,8% нижче порівняно з минулим роком.

«Це перше за останні чотири роки зниження виробництва», — наголошується у звіті.

Основна частка зниження прогнозу цього місяця зумовлена ??зменшенням оцінки виробництва кукурудзи в США та країнах ЄС, де, за останніми даними, наслідки посухи були більш масштабними, ніж передбачалося раніше. Підвищено прогноз виробництва кукурудзи в Україні.

Як повідомляється у звіті, у 2023 році посівні площі під зерновими збережуться, «проте подальше розширення може стримуватися високими витратами виробництва».





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