Через санкції імпорт Росії скоротився майже на чверть – FT

Західні санкції, прийняті через вторгнення російської армії до України, призвели до скорочення імпорту Росії. На цьому тлі Китай став найбільший експортером товарів до Росії. Про це повідомив Financial Times із посиланням на дані німецького аналітичного центру.

Кільський інститут світової економіки поставив собі за мету проаналізувати дані про імпорт до Росії. Але оскільки Російське офіційне статистичне агентство кілька місяців не публікувало дані, то аналітикам інституту довелося відстежуючи дані про торгівлю 57 країн. Таким чином Інститут підрахував, що у червні, липні та серпні імпорт товарів до Росії був на 24% нижчим у річному обчисленні. Щомісячний дефіцит імпорту склав $4,5 млрд.