Зарплати цього року знизяться на чверть – звіт НБУ

Кількість шукачів роботи значно перевищує наявні робочі місця, інформує ZN.ua.

Зарплати цього року знизяться на чверть – звіт НБУ
Зарплати українців зменшуються
© depositphotos/yavyav

Реальні заробітні плати населення цьогоріч знизяться на 25%, а номінальні на 12-13%. Про це повідомляє Національний банк в жовтневому Інфляційному звіті.

За даними регулятора, наразі кількість шукачів роботи значно перевищує наявні робочі місця, а впевненість зайнятих у стабільному отриманні доходів і наявності роботи низька.

Як результат - шукачі роботи погоджуються на роботу не за спеціальністю та зменшують зарплатні очікування.

«Невпевненість у майбутньому та фінансові проблеми бізнесу призводять до того, що працедавці відкривають вакансії з меншим рівнем зарплати або не підвищують зарплати наявним працівникам», - наголошують в НБУ.

Це призвело до того, що три квартали поспіль триває скорочення номінальних зарплат у приватному секторі, що за поточної інфляції у 25% означає суттєве скорочення зарплат і в реальному вимірі.

Вплине на збідніння населення також "замороження" соціальних видатків на рівні цього року у Державному бюджеті на 2023 рік.


Артем Руденко, ZN.ua





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