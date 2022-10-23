Для перевезення підсанкційної російської нафти у світі формується «тіньовий флот» – Bloomberg

За останні пів року у світі різко зросла торгівля танкерами, які купують невідомі особи. Експерти зробили висновок, що для обслуговування інтересів Москви накопичується величезний «тіньовий флот» танкерів із невідомими власниками. Вони перевозитимуть підсанкційну російську нафту, повідомляє Bloomberg .

«Якщо ви подивіться, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, стане цілком зрозуміло, що для транспортування цього флоту створюється», – сказав Крістіан Інгерслев, генеральний директор Maersk Tankers A/S у Копенгагені, який керує флотом із 170 кораблів, жоден із яких не обслуговує Росію.

Напередодні 5 грудня, коли ЄС має заборонити імпорт російської сирої нафти та призупинити транспортування, фінансування та страхове покриття пов’язаних торгів, найважливішим питанням є те, чи буде достатньо суден.