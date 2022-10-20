Нацбанк вчергове залишив облікову ставку без змін та дав прогноз щодо інфляції

Національний банк України ухвалив рішення вчергове залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За оцінками регулятора прискорення інфляції триває й у жовтні. Споживча інфляція становила до 24,6% р/р у вересні, а базова інфляція перевищила 20% р/р.

Серед основних чинників зростанні інфляції НБУ називає наслідки повномасштабної війни Росії проти України. А саме:

порушення ланцюгів постачання;

руйнування виробництв;

скорочення пропозиції товарів та послуг;

збільшення витрат бізнесу.

На збільшення інфляції вплинуло і коригування офіційного курсу гривні до долара США . Подальше зростання інфляції у світі теж позначалося на цінах в Україні.

У НБУ зазначили, що фактична цінова динаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз. Фіксація тарифів на послуги ЖКХ та насичення внутрішнього ринку пальним стримували зростання цін.

За прогнозом НБУ, цього року інфляція сягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитися за умови зниження безпекових ризиків.

Нацбанк очікує, що темпи зростання цін почнуть сповільнюватися завдяки:

поступовому налагодженню логістики та виробництва;

зниженню світової інфляції та помірно жорстким монетарним умовам.

Послаблення безпекових ризиків, на думку НБУ, сприятиме в свою чергу зниженню ризиків для підприємницької діяльності, зменшенню виробничих витрат, налагодженню логістики, у тому числі через чорноморські порти, та відновленню виробничих потужностей. Це призведе до подальшого нарощування пропозиції та стабілізації споживчих цін.

У регулятора вважають, що інфляція наступного року сповільниться до 20,8%, а ще за рік – нижче 10%. Швидшому сповільненню інфляції в наступні роки заважатиме передусім висока вартість енергоносіїв, що спонукатиме до поетапного приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів.

В НБУ також заявляють про пожвавлення економіки, відновлення продовжиться в 2023–2024 роках. Цьому має сприяти подальше звільненню українських земель, адаптація бізнесу та робота "зернового коридору".

Серед проблем залишаться - логістичні проблеми, особливо в металургії, руйнування потужностей, зокрема в енергетиці, та зниження реальних доходів населення. Проблеми має і сільське господарство – як через нижчі показники врожайності цього року, так і значно менші посівні площі.

НБУ у прогнозі покладається на повноцінне поновлення роботи чорноморських портів, що дасть змогу наростити український експорт.

Відновлення економіки гальмуватимуть:

значний масштаб втрат робочої сили та виробничих потужностей,

високі світові ціни на енергоносії

суттєві потреби в імпорті на етапі повоєнного відновлення

обмежені можливості експорту через наслідки війни

висока міграція

Тому темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими – на рівні 4–5%.

«Міжнародна фінансова допомога та пожвавлення експорту сприяли нарощуванню валютних надходжень в Україну. З початку повномасштабного вторгнення обсяги офіційного фінансування сягнули близько 23 млрд дол. США», - наголошують в НБУ.