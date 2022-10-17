Податки повертаються. Прем'єр Британії скасувала оголошене у вересні зниження

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс скасувала частину економічного пакету, що передбачав зниження податків, після різкої критики та звільнення міністра фінансів. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

Податки повертаються. Прем'єр Британії скасувала оголошене у вересні зниження

Що відомо

На спеціальній пресконференції в п'ятницю Трасс сказала, що визнає, що вона пішла «далі і швидше», ніж очікували ринки за 37 днів її перебування при владі.

«Сьогодні я діяла рішуче, тому що моїм пріоритетом є забезпечення економічної стабільності нашої країни. Я хочу бути чесною, це важко. Але ми пройдемо через цей шторм», — сказала вона.

Водночас Трасс додала, що її місією, як і раніше, залишається мета забезпечити «низькі податки, високу заробітну плату, високе зростання економіки, що є тим, для чого я була обрана в мою партію».

Трасс також підтвердила, що уряд підвищить корпоративний податок у квітні наступного року з 19% до 25%, незважаючи на обіцянку не робити цього в міні-бюджеті.

Прем'єр виступала лише три з половиною хвилини і відповіла тільки на чотири запитання журналістів, за що отримала багато критики, а деякі члени парламенту від консерваторів заявили, що пресконференція тільки погіршила ситуацію.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Трасс у п'ятницю звільнила свого міністра фінансів Квасі Квартенга, який оголосив про нову фіскальну політику 23 вересня, втіливши в життя бачення Трасс щодо значного зниження податків і дерегулювання, щоб спробувати струсити економіку.

За даними британських ЗМІ, група високопоставлених представників Консервативної партії вирішила публічно закликати Трасс піти у відставку після звільнення Квасі Квартенга з посади міністра фінансів.





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