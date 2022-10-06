McDonald's назвав найпопулярніший бургер в Україні після відновлення роботи ресторанів

Представники McDonald's розповіли, як відкривали ресторани у Києві після тривалої перерви через початок повномасштабної війни. Стало відомо, який бургер став найпопулярнішим серед відвідувачів.

CEO компанії McDonald's в Україні Юлія Бадрітдінова проаналізувала оновлене меню та назвала страву, яка користується підвищеним попитом серед відвідувачів. Виявляється, це бургер Біг-Тейсті. Вона зазначила, що на українців чекали не величезного вибору, а повернення стандартних, іконічних продуктів.

"Бургер Біг-Тейсті відноситься до стандартних продуктів, які не сезонні. McDonald's ніколи не був чимось захмарним з точки зору грошей, це наша сильна сторона, ми можемо бути доступні навіть у важкі часи", - зазначила Бадрітдінова на онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес та держава під час війни".

Представниця McDonald's наголосила, що компанія має намір забезпечити подальше відкриття ресторанів, стабільну якість та безпеку продукції. Як відомо, ресторани закрилися після 24 лютого дня повномасштабного вторгнення рашистів. Вони почали відкриватися у вересні.

Юлія Бадрітдінова пояснила, що затримка в роботі пов'язана із необхідністю оновити знання працівників. Для них адаптували спеціальні тренінгові програми.

McDonald's повністю припинив роботу в Росії через її агресію щодо України. Компанія відновила роботу у Києві за 10 адресами. Спочатку заклади відкрилися лише на доставку, а потім у залах почали приймати відвідувачів. Незважаючи на те, що меню зменшили, попит клієнтів залишається досить високим.