Картопля в Україні подешевшала: скільки коштує кілограм на початку жовтня

В Україні на початку жовтня подорожчала не лише цибуля, а й картопля. На сьогоднішній день кілограм овочів коштує в середньому 9,13 грн, що на 2,67 грн дешевше, ніж у вересні.

В Україні подешевшала картопля: скільки коштує кілограм на початку жовтня

За даними Мінфіну, станом на 6 жовтня кілограм картоплі в українських супермаркетах коштує від 8,60 до 9,98 грн за кг. Найдорожча картопля продається у "Мегамаркеті" - по 9,98 грн/кг.

Подешевшала і рожева картопля – з 12,41 грн/кг до 11,2 грн/кг. У Auchan кілограм картоплі цього сорту коштує 11,5 грн., у Metro – 10,9 грн./кг.

А ось молода картопля вже останнього осіннього врожаю подорожчала з 11,28 грн/кг наприкінці вересня - до 12,85 грн/кг у жовтні. Найдешевше молоді овочі можна купити у Varus – за 8,80 грн/кг.

В Україні подешевшала картопля: скільки коштує кілограм на початку жовтня

Поки що картопля дорожчати не буде, зазначають експерти ринку. Однак через дощ та надмірну вологу на деяких ділянках процес викопування картоплі в Україні йде нижчими темпами. У середині жовтня прогнозуються заморозки на ґрунті в деяких регіонах України, і якщо фермери не встигнуть зібрати там картоплю, тоді вона просто замерзне і буде непридатною для вживання. Також не відомо, скільки буде зібрано всього врожаю на зиму, якою буде його якість, і як добре він зберігатиметься. Тому не виключено, що за місяць ціни на картоплю переглянуть з урахуванням вищезазначених причин.

Раніше повідомлялося, на скільки впали ціни на цибулю на початку жовтня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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