Квартири у Києві: як змінилася вартість житла економ та комфорт-класу у жовтні

У той час як вартість оренди квартир в столиці під час війни знизилася, ціни на купівлю житла підскочили вгору. Із жовтня 2021 року по жовтень 2022 року середня вартість квадратного метра житла в новобудові збільшилась на 15 800 грн. Наразі цінник складає 48 800 грн за кв.м.

Квартири у столичних новобудовах можна поділити на три класи: економ-житло, житло комфорт-класу та бізнес-класу. Чим вище клас – тим відповідно вищою буде ціна. У цінник також включена доплата за місце розташування новобудови, розміри ЖК, наявність розвинутої інфраструктури поряд.

За статистикою, за рік у Києві найбільше подорожчали квартири преміум-класу – до 127 000 грн за квадратний метр. У жовтні 2021 року "квадрат" коштував 75 800 грн. Різниця майже у 52 000 грн.

Житло бізнес-класу стало дорожчим на 18 900 грн, ніж у жовтні 2021 року. Цінник на житло комфорт-класу подорожчало на 8 400 грн - з 27 000 до 35 400 грн, а от економ-житло найменше піднялося в ціні - на 7 700 грн (до 30 000 грн за кв.м).

На сайтах з пошуку нерухомості ОLX.ua та dom.ria.com можна знайти невеликі смарт-квартири в новобудовах від 24 000 до 28 000 доларів. Це житло площею до 30 кв.м з мінімальним ремонтом, але недалеко від метро.

Раніше повідомлялося, як змінилися ціни на квартири у різних районах столиці у жовтні.