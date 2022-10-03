Новостей.COM ⇒
2022-10-03
Світовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомоги
Світовий банк виділить Україні додатково $530 млн для задоволення нагальних потреб, викликаних вторгненням Росії. Про це
Фото: slovoidilo.ua
Деталі
Фінансування здійснюється через кредитні гарантії Великобританії ($500 млн) та Данії ($30 млн).
«На сьогодні Світовий банк мобілізував майже $13 млрд для екстреного фінансування України, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів, з яких $11 млрд було виплачено повністю», — йдеться у повідомленні.
На що підуть гроші
Виділені кошти мають піти на підтримку основних державних послуг України, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.
Нагадаємо
Палата представників США схвалила надання Україні допомоги на $12,4 млрд. Цей законопроєкт також підписав президент Джо Байден.