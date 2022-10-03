Світовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомоги

Світовий банк виділить Україні додатково $530 млн для задоволення нагальних потреб, викликаних вторгненням Росії. Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Світовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомоги
Фото: slovoidilo.ua

Деталі

Фінансування здійснюється через кредитні гарантії Великобританії ($500 млн) та Данії ($30 млн).

«На сьогодні Світовий банк мобілізував майже $13 млрд для екстреного фінансування України, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів, з яких $11 млрд було виплачено повністю», — йдеться у повідомленні.

На що підуть гроші

Виділені кошти мають піти на підтримку основних державних послуг України, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.

Нагадаємо

Палата представників США схвалила надання Україні допомоги на $12,4 млрд. Цей законопроєкт також підписав президент Джо Байден.





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