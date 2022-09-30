Витрати держбюджету України: депутат розповів на що витратили понад трильйон гривень

Витрати з початку року сягнули 1,6 трлн грн.

За підсумками січня-серпня 2022 року видаткова частина держбюджету України становила 1,6 трлн грн. При цьому майже половина коштів була спрямована на фінансування оборони та безпеки країни – 47,3%. Про це повідомив заступник голови фінансового комітету парламенту Ярослав Желєзняк.

Крім того, з 1 січня до 1 вересня 18,2% від зазначеної суми направили на соціальне забезпечення, 11% – на освіту, 9,7% – загальнодержавні функції, 7,7% – охорону здоров'я, 3,6% – економічну діяльність, 1,3% – культуру та спорт, 1,2% – ЖКГ, 0,2% – екологію.


Олена Середа, ZN.ua





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