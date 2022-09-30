Тарифи на медпослуги в Україні потрібно підвищити у зв'язку з війною – експерт

У зв’язку з війною тарифи на медичні послуги потрібно переглянути і підвищити, заявила ексдиректорка департаменту моніторингу НСЗУ Оксана Сухорукова журналістці ZN.UA Аллі Котляр в інтерв’ю під назвою «НСЗУ досі не готова до війни. Чому страждають і лікарі, і пацієнти».

За словами Сухорукової, існує кілька моделей розподілу коштів, які б відповідали викликам часу.

«Якщо на сьогодні знизилася потреба в послугах, а вона знизилася (згідно з пояснювальною запискою до проєкту держбюджету-2023, — на 6,7 мільйона громадян), то на це потрібно реагувати — передусім переглянути тарифи, підвищивши їх», – сказала вона.

За словами експертки, середньозважений тариф виводився з довоєнної статистики. «Наприклад, раніше травми переважно були побутові або внаслідок ДТП тощо. Навіть опіки були простіші, їх було менше. Відповідно, і середньозважений тариф був нижчий. Сьогодні структура захворювань змінилася. Стало більше складних травм, політравм, ампутацій, опіків. А тариф не змінився. І це означає, що в лікарень банально не вистачає коштів, аби надати якісну і всебічну допомогу на справді безоплатній основі», – пояснює вона.