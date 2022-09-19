Податки для ФОПів: з 1 жовтня доведеться платити більше

Із 1 жовтня 2022 року ФОПи будуть сплачувати ЄСВ у більшому розмірі. Це пов'язано з тим, що з цієї дати згідно з Держбюджетом на 2022 рік збільшується розмір мінімальної зарплати, роз'яснили в Податковій службі.

Розмір мінімальної зарплати становитиме:

- у місячному розмірі - 6700 грн (тобто на 200 грн більше ніж було встановлено з 1 січня - 6500 грн);

- у погодинному розмірі - 40,46 грн (тобто на 1 грн і 20 копійок більше, ніж було з 1 січня 2022 року - 39,26 грн).