Новостей.COM ⇒
2022-09-19
Податки для ФОПів: з 1 жовтня доведеться платити більше
Зміни торкнуться не всіх ФОПів. Однак це право не позбавляє права добровільно сплачувати з метою отримання страхового стажу, інформує
© ВолиньPost
Із 1 жовтня 2022 року ФОПи будуть сплачувати ЄСВ у більшому розмірі. Це пов'язано з тим, що з цієї дати згідно з Держбюджетом на 2022 рік збільшується розмір мінімальної зарплати,
Розмір мінімальної зарплати становитиме:
- у місячному розмірі - 6700 грн (тобто на 200 грн більше ніж було встановлено з 1 січня - 6500 грн);
- у погодинному розмірі - 40,46 грн (тобто на 1 грн і 20 копійок більше, ніж було з 1 січня 2022 року - 39,26 грн).
Лія Ільченко, ZN.ua