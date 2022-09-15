Німеччина компенсує дефіцит бюджету Ради Європи через виключення Росії

Країна виділила додаткові 10 млн євро.

Німеччина компенсує дефіцит бюджету Ради Європи через виключення Росії
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Німеччина виділила Раді Європи додаткові 10 млн євро для компенсації дефіциту фінансування внаслідок виключення Росії з організації, повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.

"Рада Європи є гарантом захисту прав людини, верховенства права та демократії в Європі. Ось чому сьогодні ми надали додаткові 10 мільйонів євро для компенсації втрати доходів через виключення Росії з Ради Європи", - йдеться у повідомленні.

У федеральному міністерстві зазначили, що російський напад на Україну також є атакою на спільні цінності, які потрібно рішуче захищати.

Der #Europarat @coe ist ein Garant f?r den Schutz der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa. Deshalb haben wir heute 10 Mio. Euro zus?tzlich bereit gestellt, um Einnahmeausf?lle infolge des Ausschlusses Russlands aus dem Europarat auszugleichen. (1/2) pic.twitter.com/dtPW0S3Mbx

— Ausw?rtiges Amt (@AuswaertigesAmt) September 14, 2022

Нагадаємо, 16 березня Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Росію з цієї організації.

Рада Європи підтвердила, що агресія РФ проти України є серйозним порушенням РФ своїх зобов'язань за статтею 3 Статуту Ради Європи.


Ірина Знась, ZN.ua





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