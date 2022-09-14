Проєкт Бюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 42 грн за $1 – прем'єр

У Кабміні озвучили макропрогноз, на якому побудовано затверджений урядом проєкт Держбюджету-2023. Курс гривні у 2022 році станом на сьогодні в середньому становить 32,3 грн за $1, а на кінець року він прогнозується на рівні 37 грн за $1. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми очікуємо, що середньозважений курс у (2023) році буде в районі 42 грн/$1, він коливатиметься", – зазначив прем'єр.

При цьому у Кабміні не беруться з точністю прогнозувати курс гривні на кінець наступного року.

"Яким він буде станом на кінець року, передбачити практично неможливо. Але для розрахунків брали лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі, не називатиму психологічний бар'єр, - 49 грн/$1, давайте так скажемо", - зазначив прем'єр.

Він додав, що у документах зазначено курс на кінець 2023 року 50 грн за $1.

«Мінфін із НБУ погодили щомісячну стелю прямого фінансування Нацбанком дефіциту бюджету через військові облігації в 30 млрд грн і в найближчі півроку його дотримуватимуться», - наголосив він.