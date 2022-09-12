Єврокомісія та Світовий банк оцінюють вартість відновлення України у $349 мільярдів

Уряд України, Європейська комісія та Світовий банк у співпраці з партнерами оцінюють поточну вартість реконструкції та відновлення в Україні у розмірі $349 млрд. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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Подробиці

Очікується, що ця цифра зросте протягом найближчих місяців, оскільки війна триває.

Швидка оцінка збитків та потреб (RDNA) є першою всебічною оцінкою наслідків війни у 20 різних секторах після російського вторгнення. У ній також викладено потреби у фінансуванні для стійкого, інклюзивного та стабільного відновлення та реконструкції, а також представлено дорожню карту для планування.

«Україна бореться за демократію та наші спільні цінності. ЄС не може зрівнятися з жертвою, яку несе Україна, але ми мобілізуємо всі наші інструменти для задоволення найнагальніших потреб, у тому числі у житлі для внутрішньо переміщених осіб та для ремонту критично важливої інфраструктури», — заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона також зазначила, що з початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС мобілізував 10 млрд євро на фінансування, гуманітарну, надзвичайну та військову допомогу Україні та ще 5 млрд євро перебувають у процесі фінансування.

«ЄС йтиме разом з Україною на кожному кроці, щоб відновити демократичну, незалежну і процвітаючу країну на шляху до ЄС», — додала вона.

Заява української сторони

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спільними зусиллями вже розпочали реконструкцію на деокупованих українських територіях, але реконструкція потребує комплексного підходу та мобілізації спільних ресурсів українського уряду та міжнародних партнерів.

«Оцінка руйнувань та виявлення потреб у реконструкції створює міцну основу національного Плану реконструкції та є передумовою ефективного фінансування. Адже тільки для першого етапу швидкого відновлення потрібно $17 млрд, з яких Україні вже цього року потрібно $3,4 млрд», — заявив Шмигаль.

Оцінка руйнувань, що охоплює наслідки війни в період з 24 лютого по 1 червня 2022 року, показала, що фізичні збитки від війни досягли понад $97 млрд. Особливо сильними вони були в житловому секторі, транспорті, торгівлі та промисловості. Руйнування було зосереджено у Чернігівській, Донецькій, Луганській, Харківській, Київській та Запорізькій областях.

Також у звіті зазначено, що потреби у відновленні та реконструкції у соціальному, виробничому та інфраструктурному секторах становлять $349 млрд, що більш ніж у 1,5 раза перевищує ВВП України у 2021 році.

За оцінками RDNA, протягом наступних 36 місяців потрібно $105 млрд для задоволення невідкладних потреб, таких як відновлення систем та інфраструктури освіти та охорони здоров'я, підготовка до майбутньої зими за рахунок відновлення опалення та енергопостачання будинків, підтримка сільського господарства та ремонт життєво важливих транспортних шляхів. Безпечне поводження з уламками та вибуховими речовинами, включаючи наземні міни, також пов'язане зі значними витратами.